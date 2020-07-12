المغرب تُسجل 203 إصابات وخمس وفيات جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 71 في مدينة طنجة، و38 في فاس، و23 بمراكش، ليصل العدد الإجمالي إلى 15745 وقالت وزارة الصحة المغربية:إن عدد الوفيات ارتفع إلى 250 بعد تسجيل خمس وفيات جديدة، وأن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 31، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 12283 بعد تعافي 218 شخصًا آخرين.

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