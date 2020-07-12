لبنان تُسجل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 158 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و8 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2344 حالة وأفادت الوزارة بارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1420 حالة، واستقرار عدد الوفيات على 36 حالة وفاة.

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