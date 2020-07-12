الجيش اللبناني يعلن أن طائرات وزوارق حربية إسرائيلية اخترقت الحدود عدة مرات

أصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه إن طائرات وزوارق حربية إسرائيلية خرقت، أمس السبت، أجواء لبنان ومياهه الإقليمية عدة مرات.وقال البيان إن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت في الساعة 8:30 صباح السبت بتوقيت بيروت، "الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة وصولا حتى مقابل بلدة عدلون.وأضاف الجيش اللبناني إن الطائرة الإسرائيلية نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، وغادرت الأجواء عند الساعة 14:35 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.

وتابع أن طائرة عدوة مماثلة اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا عند الساعة 14:55، ونفّذت طيرانا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 16.05 من فوق البلدة المذكورة.وفي البحر، خرق زورقان حربيان إسرائيليان المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالي 314 مترا، في الفترة ما بين الساعة 4:25 والساعة 7:36 صباح السبت.وأشار الجيش اللبناني في بيانه إلى أن هذه الاختراقات جاءت بعد يوم من حدوث انتهاك مماثل لمياه لبنان الإقليمية في البقعة البحرية المذكورة.

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