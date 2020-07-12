أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1263 حالة مؤكدة وقالت الوزارة في بيان، أن حالات التعافي المسجلة بلغت 1076 حالة شفاء، واستقر عدد الوفيات عند 50 حالة.

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