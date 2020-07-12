جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا اليوم السبت إصابة 13 ألفا و 497 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 264 الفا و 184 شخصا من بينهم 3971 حالة وفاة وكان أكثر من ثلث حالات الاصابة في البقعة الساخنة الجديدة في مقاطعة جوتند، والتي تشمل جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا وأعربت المستشفيات العامة عن مخاوفها بشأن نقص الأسرة المتاحة والأكسجين الطبي.

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