دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ألمانيا إلى تكثيف جهودها لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأفاد بيان للخارجية العراقية الأحد، أن حسين قال خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الألماني هايكو ماس نحرص على تعزيز سبل التعاون الثنائي مع برلين في شتى المجالات" وأضاف البيان أن أبواب السوق العراقية مفتوحة للشركات الألمانية لما لها من تأريخ طويل في العمل بالعراق، وستعمل الوزارة بقدر تعلق الأمر بها على التواصل مع الجهات والوزارات المعنية لمعالجة ما تتعرض شركة سيمنز من صعوبات.

ودعا ألمانيا إلى استخدام ثقلها السياسي والاقتصادي مع الدول الإقليمية لمنع التدخل في شؤون العراق الداخلية وقال حسين "إن سياسة العراق الخارجية الجديدة تعتمد على مُعادَلة إيجاد علاقات مُتوازِنة مع جميع دول الجوار قائمة على مبدأ حُسن الجوار، وتحقيق المصالح المُشترَكة، وحل المشاكل بالطرق السلمية، وإبعاد العراق وشعبه عن التوترات الدولية والإقليمية" وأكد حسين أن الوضع الأمني والسياسي المعقد والقتال في سوريا يُؤثر سلباً في الوضع الأمني العراقي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني أنه سيترأس الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل، وسيُسخّر جُهده في معالجة، مسألة قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بناءً على طلب العراق وأضاف أن ألمانيا عضو في التحالف الدولي في محاربة «داعش»، ومُستعِدّة للاستمرار في الدعم في هذا المجال لأن تنظيم «داعش» الإرهابي خطر على الجميع. وأعرب عن رغبة الشركات الألمانية الشديدة في العمل بالعراق وقال ماس "إن سياسة العراق في إقامة علاقته تُمثّل المسار الصحيح للعلاقات مع الدول الإقليمية، مؤكدًا أن ألمانيا ستعمل بقوة لحماية السيادة العراقية، واستمرار دعم ألمانيا للعراق في شتى المجالات.

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