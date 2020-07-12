المكسيك تسجل 539 وفاة و6094 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم السبت تسجيل 6094 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و539 وفاة وسجلت المكسيك حتى الآن 295268 حالة إصابة و34730 وفاة بالفيروس وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

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