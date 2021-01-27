اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في 8 فبراير المقبل لتعزيز التضامن العربي

يعقد مجلس جامعة الدول العربية يوم 8 فبراير المقبل اجتماعاً طارئاً على المستوى الوزاري برئاسة مصر التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس لتعزيز التضامن العربي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم بأن الاجتماع يأتي بطلب من مصر والأردن، وسيكون حضوريًا بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وأوضح السفير زكي أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب موقفًا يحقق الحماية للأمن العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة، ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

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