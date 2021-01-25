الأمين العام للجامعة العربية يبحث مع وزير الخارجية اليمني مستجدات الأوضاع في اليمن

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" آخر مستجدات الوضع اليمني في ظل استقرار حكومة الكفاءات السياسية ومباشرتها لسلطتها في عدن.

وأكد أبو الغيط، في بيان اليوم، دعم الجامعة العربية الكامل للحكومة الجديدة التي جاءت على خلفية اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية برعاية المملكة العربية السعودية.

وجدد الأمين العام للجامعة العربية خلال مباحثاته مع وزير الخارجية اليمني إدانة الجامعة العربية لمحاولات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ترويع الحكومة ومسؤوليها عبر الأعمال الإرهابية على غرار التفجيرات التي شهدها مطار عدن في يوم وصول الحكومة الجديدة لعدن.

وعدّ تشكيل حكومة الكفاءات خطوة مهمة على طريق توحيد جبهة الشرعية في مواجهة الحوثيين، مؤكدا أهمية العمل بشكل حثيث على استعادة ثقة الشعب اليمني، وتحسين مستوى المعيشة، ومواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي تُعاني منه البلاد.

ونوه أبو الغيط إلى استعداد الجامعة العربية وهيئات منظومة العمل العربي المختلفة ووكالاتها المتخصصة التعاون بشكل كامل مع جميع الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل النهوض بالمؤسسات اليمنية وتحسين معيشة المواطنين.

وشدد الأمين العام للجامعة على دعمه للعملية السياسية التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث من أجل التوصل إلى إعلان مشترك يكون نقطة بداية في بناء الثقة، والتمهيد للحل السياسي على أساس من القرارات الأممية، وفي مقدمتها القرار 2216، ومُخرجات الحوار الوطني الشامل، ومقررات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذ.

من جانبه، تحدث وزير اليمني الخارجية اليمني عن الصعوبات التي تواجه الحكومة الحالية، وخططها للعمل من أجل استقرار الوضع، ومواجهة التهديدات التي تشكلها ميليشيات الحوثيين التي ترتبط بأجندة إيرانية واضحة.

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