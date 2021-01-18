إحباط محاولة تسلل من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية

أحبط الجيش الأردني اليوم، محاولة تسلل لمجموعة من الاشخاص اجتياز الحاجز الحدودي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.وقال الجيش في بيان صحفي: إن قوات حرس الحدود الأردنية بالمنطقة العسكرية الشرقية، طبقت قواعد الاشتباك مع المتسللين، مما أدى إلى تراجعهم داخل العمق السوري، مضيفا أنه وبعد تفتيش المنطقة، جرى ضبط كميات من الحشيش وتحويلها إلى الجهات المختصة.

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