أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق تصدي قواتها لهجوم شنه تنظيم "داعش" شمالي بابل. وذكرت الهيئة في بيان مقتضب: "تصدت قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي، تعرضا لفلول داعش الإرهابي في منطقة الفارسية التابعة لناحية جرف النصر شمالي بابل". وتشهد ناحية جرف النصر (جرف الصخر سابقا)، اعتداءات متكررة لتنظيم "داعش" على قوات الحشد الشعبي المسيطرة على الأرض هناك.

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