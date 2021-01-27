أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، أن التحالف الدولي وجه ضربة جوية الى "أوكار عصابات داعش" بأسلحة متطورة في محافظة كركوك شمالي البلاد.وذكر بيان صحفي للخلية: "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وجهت قيادة العمليات المشتركة طيران التحالف الدولي بدك أحد أوكار عصابات داعش بأسلحة متطورة ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأضاف البيان، أن "قوة من الفوج الرابع في لواء المشاة 34 بالفرقة التاسعة، خرجت الى منطقة الطامور، من أجل معرفة ومتابعة نتائج هذه الضربة".وأشار البيان إلى أن "القوة عثرت على أشلاء أربعة عناصر إرهابية من عصابات داعش، وعجلة مدمرة، وجرار زراعي، ودراجة نارية مدمرة أيضا، كما عثرت على بندقيتين نوع كلاشنكوف".

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