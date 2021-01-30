إصابة 26 مدنيا بانفجار مخبز في محافظة الديوانية جنوبي العراق

أعلنت دائرة الصحة في محافظة الديوانية جنوبي العراق إصابة 26 شخصا بجروح نتيجة انفجار وقع في أحد المخابز بالمحافظة.وذكرت في بيان صحفي أن "26 شخصا أصيبوا بجروح جراء انفجار أسطوانة غاز في أحد المخابز بقضاء الحمزة الشرقي التابع لمحافظة الديوانية جنوبي البلاد".من جهتها باشرت فرق الدفاع المدني في المحافظة تقديم الإسعافات الفورية وإنقاذ المواطنين.

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