أعلن التحالف الدولي للقضاء على داعش، الجمعة، مقتل زعيم التنظيم في العراق وقال الكولونيل وين ماروتو، المتحدث الرسمي باسم عملية التحالف الدولي "العزم الصلب" ضد "داعش" في العراق وسوريا، إن "زعيم داعش في العراق أبو ياسر، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 يناير" وأضاف عبر تويتر: أن "العملية المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي، أسفرت عن مقتل 10 إرهابيين من داعش".

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