مقتل 4 إرهابيين بضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي في محافظة كركوك

لقي أربعة إرهابيين مصرعهم, بضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي في محافظة كركوك "260 كلم شمال بغداد" اليوم. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية التي أعلنت ذلك بأن الضربة الجوية التي نفذت استنادا لمعلومات استخبارية, جاءت في إطار العمليات الاستباقية التي تشرف عليها قيادة العمليات المشتركة لمطاردة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية في المناطق الجبلية والنائية ضمن قاطع عمليات كركوك.

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