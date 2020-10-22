أفادت مصادر إعلامية في سورية، اليوم الخميس، أن طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي شنت غارة على مقر كان يجتمع فيه قيادات أمنية لـ"هيئة تحرير الشام"، في ريف سلقين بسورية.