بعض الحكام العرب رهنوا استمرار حكمهم بإدارة ترامب الفاسدة

استنكر رئيس المكتب الاعلامي مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" منير الجاغوب، إعلان التطبيع بين إسرائيل والبحرين، متهما حكاما عربا بأنهم رهنوا استمرار حكمهم بالإدارة الأمريكية.وكتب الجاغوب على حسابه في "تويتر" إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والبحرين: "ترامب يعلن اتفاق سلام بين إسرائيل والبحرين! لو طلب ترامب من بعض الحكام العرب ان يخلعوا ملابسهم ويسيروا عراة في شوارع تل أبيب لوافقوا مقابل أن يفوز في الانتخابات القادمة، لأنهم رهنوا استمرار حكمهم بهذه الإدارة التي تعيث في الأرض فسادا".وأضاف: "أخيرا هدأت الجبهة البحرينية الإسرائيلية بعد سنين من الحروب والدمار والفظائع وبعد أن أزهقت مئات الآف الأرواح وضعت الحرب أوزارها وجنح القوم إلى السلم".وأرفق الجاغوب منشوره بوسم "التطبيع خيانة".

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