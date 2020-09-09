حماس تصرح من المؤسف إسقاط الجامعة العربية لمشروع قرار يدين التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إنه من المؤسف إسقاط الجامعة العربية لمشروع قرار يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.وأفاد بأن "عدم قدرة الجامعة على إصدار هذا القرار يغري حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية على استمرار تطبيق المخطط التصفوي للقضية الفلسطينية".وصرح بأنه يجب على مؤسسة الجامعة العربية أن تعبر عن ضمير الأمة العربية الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.