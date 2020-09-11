السيسي يعلق على الاتفاق بين إسرائيل والبحرين

ثمن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، الجمعة، الاتفاق البحريني الإسرائيلي المعلن عنه اليوم.وكتب السيسي في تغريدة على تويتر أنه تابع باهتمام و تقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية و البحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول اقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين و إسرائيل.وقال الرئيس السيسي: "أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار و السلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة و الدائمة للقضية الفلسطينية أتقدم بالشكر لكل القائمين علي تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام جديد بين مملكة البحرين وإسرائيل.فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق على التطبيع بين إسرائيل والبحرين، سيمثل "عهدا جديدا للسلام".

قد يهمك أيضا:

الرئيس المصري يدعو المواطنين إلى تحمل المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين

الرئيس عبد الفتاح السيسي أول زعيم عربي يهنئ الإمارات بإنجازها النووي