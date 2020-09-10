757 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى البحرين

أعلنت البحرين يوم الخميس، تسجيل ثلاث وفيات و757 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وجاء في بيان وزارة الصحة البحرينية على موقع "تويتر" أنه تم تسجيل 757 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 85 حالة بين العمالة الوافدة، و668 لمخالطين و4 حالات وافدة.وأشارت الوزارة إلى تعافى 465 شخصا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي شفيت إلى 52284 شخصا.وبينت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 28 حالة، في حين أن 5688 حالة وضعها مستقر.

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