manhart عدلت صغيرة سيارات m power البافارية bmw m2 competition

اختبر صهيب شعشاعة سابقاً سيارة بي ام دبليو ام 2 كومبيتيشن – bmw m2 competition أصغر سيارات BMW M Power البافارية ذات الأداء العالي ، وأخبرنا أن هذه السيارة رغم صغر حجمها إلا أنها تمتلك أداء شيطاني .

حزمة تعديلات وفرتها شركة مانهارت – Manhart على سيارة bmw m2 competition ، اشتملت هذه التعديلات تحسينات ميكانيكية ومظهرية لـ سيارة بي ام دبليو m2 competition 2019 .

سنتحدث في البداية عن التعديلات الخارجية على شكل صغيرة سيارات m power ، حصلت bmw m2 competition على ذات الهيكل الاسود اللامع على خطوط رياضية باللون الذهبي التي تميزها مع شعارات شركة Manhart ، وإضافة أجزاء أمامية وخلفية مصنوعة من الكاربون فايبر ، مع زيادة إنتفاخ أقواس العجلات وبالتأكيد تضمنت التعديلات تزويد السيارة بـ اطارات جديدة Concave One مصنوعة من الألومنيوم قياس 20 إنش ، كما تم تخفيض ارتفاع السيارة عن الأرض بمقدار 20 ملم (0.8 إنش) ، وزودت بنظام تعليق KW coilover springs ، وحصلت m2 competition على مخارج عادم مصنوعة من الستانلس ستيل .