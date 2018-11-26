فريق السباقات لدى لمبرجيني يطور سيارة sc18 الوحيدة من نوعها في العالم

سيارة لمبرجيني SC18 تمثل خطوة جديدة تقترب عبرها لمبرجيني أكثر فأكثر من عالم صناعة السيارات وفق الطلب ، والتي ينتج عنها تحف نادرة لا يوجد منها سوى نسخة واحدة فقط على مستوى العالم .

صحيح أن هذا النوع من السيارات النادرة ليس جديداً على الصانع الإيطالي ، ولكن هذه السيارة تعتبر مميزة لأكثر من سبب ، ففي البداية هذه السيارة ليست من بنات أفكار مصممي لمبرجيني وحدهم ، حيث شارك الزبون في وضع التصميم الجنوني لهذه السيارة بالتعاون مع مهندسي الشركة .

كما شارك في وضع وتنفيذ هذا التصميم الشرس قسم (لامبورجيني سكوادرا كورسه) الخاص بالسباقات ، وهو ما يعني أن مهمة السيارة الأولى هي التفوق على المنافسين والسيطرة على حلبات السباق ، على الرغم من أن لمبرجيني تقول أن السيارة مرخصة قانونياً للسير على الطرق العامة .

وهكذا فأصبح لدينا سيارة خارقة تعتمد على سيارة لمبرجيني أفينتادور وضع تصميمها الزبون الذي لم تكن سيارة أفينتادور العادية كافية بالنسبة له ، وبالتعاون مع مصممي لمبرجيني بالإضافة إلى لمسات إبداعية وضعها فريق لمبرجيني المختص بالسباقات لمنح السيارة مستوى مميزاً من الديناميكية الهوائية .