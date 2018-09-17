الصورة الرسمية لسيارة بي ام دبليو inext قبل الكشف عنها

سرب أحد المواقع الصور الرسمية الخاصة بالكروس أوفر الكهربائية الإختبارية بي إم دبليو iNEXT، سيارة بي إم دبليو الجديدة ستصل إلى خط الإنتاج في العام 2021.

السيارة من الأمام تظهر بتصميمها العصري ويتوسط المقدمة شبك أمامي ضخم متصل ويعلوه مصابيح LED نهارية بتصميم نحيل، كما تظهر مداخل الهواء في الأسفل ومصابيح الضباب التي تأتي على شكل حرف L، الخلفية أظهرت أيضاً مصابيح الـ LED بالإضافة إلى الجناح الخلفي، فيما ظهرت داخلية السيارة المبسطة في تصميمها والتي لا تحمل أي أزرار حيث يعمل كل شيء بشاشة اللمس الضخمة التي تتوسط لوحة القيادة.