موريتانيا تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 54 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.601 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 177 حالة وفاة.