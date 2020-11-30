موريتانيا تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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موريتانيا تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - موريتانيا تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
نواكشوط - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 3 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 8 آلاف و 547 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 175 وفاة.

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موريتانيا تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا موريتانيا تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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