موريتانيا تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 3 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 8 آلاف و 547 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 175 وفاة.