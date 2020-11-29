الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس ارتفاعا من ست إصابات في اليوم السابق وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مبينة أنها سجلت عشر حالات إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقابل أربع حالات في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86512 حالة بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.