تونس تسجل 1210 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس، 1210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 47 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 94980 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3153 وفاة.