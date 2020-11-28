تونس تسجل نحو 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و72 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في تونس بلغ، 93 ألفا و475 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 106 حالات وفاة.