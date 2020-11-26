تونس تسجل نحو 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و48 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 91 ألفا و 307 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 983 وفاة.