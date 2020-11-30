ألمانيا تسجل 11169 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 11169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى مليون و53869 حالة وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 16248 حالة بعد تسجيل 125 حالة وفاة جديدة.