موريتانيا تسجل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 424 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 172 وفاة.

وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أن وباء كورونا المستجد ما يزال نشطا وفتاكا، داعيا جميع المواطنين إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة، واحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية المقرة من جانب السلطات المختصة، لأن ذلك هو سبيل السلامة الأول، في انتظار وجود لقاح ناجع ضد الفيروس.