تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 288 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 171 وفاة.