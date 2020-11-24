موريتانيا تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و167 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 169 وفاة.