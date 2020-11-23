1875 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 1875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و96 وفاة وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 558779 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 15618 حالة.