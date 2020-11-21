بلجيكا تسجل 3416 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 3416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و156 حالة وفاة وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية أنه بذلك ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 553680 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 352ر15 ألف وفاة.