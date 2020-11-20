بلجيكا تسجل 171 وفاة و4477 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت السلطات الصحية في بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 171 حالة وفاة و4477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 15196 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 550264 حالة.