بلجيكا تسجل 5182 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم تسجيل 186 حالة وفاة بالإضافة إلى 5182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية وقالت السلطات الصحية في بيان لها إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 545787 إصابة فيما ارتفع اجمالي الوفيات إلى 15025 حالة وفاة.