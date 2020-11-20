اليابان تسجل 1745 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت اليابان اليوم 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و21 حالة وفاة وذكرت وزارة الصحة اليابانية أنه بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 126746 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1985 وفاة، مشيرة أن حصيلة الإصابات الإجمالية بالفيروس لا تشمل الوفيات والاصابات التي سجلت على متن سفينة (دايموند برينسيس) السياحية.