اهتمامات الصحف العراقية الاثنين

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم على العملية الأمنية الواسعة التي أطلقتها القوات العراقية المشتركة بمساندة الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي أمس, لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في ثلاث محافظات.في الشأن الأمني أيضًا أشارت إلى استعداد جهاز مكافحة الارهاب لاطلاق عملية عسكرية واسعة قريبا تستهدف ملاحقة الخلايا النائمة التابعة لتنظيم" داعش" الإرهابي في المنطقة المحصورة مابين شمال محافظة ديالى وشرق محافظة صلاح الدين وغرب محافظة كركوك.

وفي الشأن السياسي تناولت اللقاء الذي جمع الرئيس العراقي برهم صالح مع المبعوث الأميركي الخاص جيمس جيفري أمس في بغداد, مركزة على تأكيد الرئيس العراقي خلال اللقاء بأن العراق يسعى إلى انتهاج سياسة متوازنة مع الجميع ترمي إلى تقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوتر الراهن وايجاد تسوية سياسية للأوضاع في سوريا.وتطرقت إلى أزمة الكهرباء التي برزت في الآونة الأخيرة في العراق بفعل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.