اهتمامات الصحف البريطانية الجمعة



اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بقضية قيام بريطانيا باحتجاز ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا في جبل طارق.

وأبرزت تصريح مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بأن توقيف ناقلة النفط الإيرانية المتجهة إلى سوريا التي انتهكت عقوبات الاتحاد الأوروبي هو "خبر رائع"، وأن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيواصلون منع نظامَي طهران ودمشق من الإفادة من هذه التجارة غير القانونية.

وأبرزت بدء أعضاء حزب المحافظين في أنحاء بريطانيا، وعددهم نحو 160 ألفاً، غداً السبت التصويت العام لاختيار واحد من المتنافسين الرئيسين على زعامة الحزب ورئاسة الحكومة خلفاً لرئيسة الوزراء المستقيلة تريزا ماي وبحلول 22 يوليو ستعلن نتيجة التصويت العام ليصبح رئيس الحكومة البريطانية الجديد.

ونقلت عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الغواصة التي اشتعلت فيها النيران وأدت إلى مقتل 14 بحارًا الإثنين الماضي كانت غواصة نووية، وأن المفاعل النووي لها لم يتعرض لأي مشاكل، وتم نقلها إلى ميناء سيفروموريسك حيث كشفت وزارة الدفاع عليها، وقدمت تقريرا للرئيس بوتين.

ولفتت صحف الجمعة إلى توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تسبق إجراء انتخابات.