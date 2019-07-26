اهتمامات الصحف البريطانية الجمعة



أخبرت الصحف البريطانية اليوم بترحيب وزير الخارجية الدنماركي بخطة بريطانيا لمهمة بحرية لحماية السفن في مضيق هرمز، وينظر بإيجابية إلى مشاركة محتملة من الدنمارك.

ونقلت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون إلى زيارة باريس في الفترة المقبلة.

وأوردت عن وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أن بلادها مستعدة للعمل مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون لكن باريس وعواصم أوروبية أخرى لن تعيد التفاوض بشأن شروط اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحف إلى استئناف الخطوط البريطانية رحلاتها إلى القاهرة اعتبارًا من اليوم الجمعة، بعد مراجعة أمنية وتوقفها لمدة اسبوع.