اهتمامات الصحف البريطانية الخميس



اهتمت الصحف البريطانية اليوم باستلام بوريس جونسون منصبه رئيساً لوزراء المملكة المتحدة عقب تيريزا ماي وتعهده بالخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 اكتوبر المقبل، وبدء تشكيله لمجلس الوزراء الجديد، حيث عين دومينيك راب لمنصب وزير الخارجية ، وساجيد جافيد لمنصب وزير الخزانة، وبريتي باتيل وزيرة للداخلية.

وأبرزت سعي بريطانيا من أجل الحصول على دعم أوروبي لإرسال قوة عسكرية لمنطقة الخليج العربي، وطلب بريطانيا إرسال قوة بحرية أوروبية لحماية خطوط الملاحة في منطقة الخليج.

وأفادت بمطالبة مجموعة برلمانية أوروبية مكلفة بملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بخروج منظم يخدم مصالح الطرفين، وضمان حقوق المواطنين والتسوية المالية، وتطلع اللجنة للعمل مع بوريس جونسون وحكومته الجديدة.

ولفتت الصحف إلى إعلان الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب عسكري واعتقال قيادات على رأسها رئيس الأركان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وبعض أعضاء الحزب الحاكم السابق.

وأشارت إلى إعلان البحرية الأميركية عن إبحار سفينة حربية تابعة لها عبر مضيق تايوان الاستراتيجي، بعد أقل من يوم من إعلان الصين أنها لن تتخلى عن استخدام القوة في خطتها لإعادة الوحدة مع تايوان.