اهتمامات الصحف البريطانية الأحد



اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالتوتر القائم بين المملكة المتحدة وإيران وذلك على خلفية احتجاز طهران لناقلة نفط بريطانية.

وأبرزت عزم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الإعلان غداً عن حزمة من الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية رداً على احتجاز إيران ناقلة تحمل العلم البريطاني في مضيق هرمز، والتي قد تتضمن تجميداً محتملاً لأصول إيرانية، وأنها قد تدعو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إعادة العقوبات التي سبق أن رفعت عن إيران عام 2016 عقب توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وكشفت الصحف أن قادة الجيش والعسكريين في بريطانيا سيطالبون هذا الأسبوع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بإرسال قوات المارينز لحماية السفن البريطانية .

وأشارت إلى تصريح وزارة الدفاع البريطانية بالالتزام بوجود عسكري في الشرق الأوسط للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً.

ونقلت الصحف عن وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت قولها إن عملية احتجاز إيران لناقلة النفط "ستينا إمبيرو" هو عمل عدائي، رافضة التبرير التي قدمته طهران كون الناقلة احتجزت لأنها كانت طرفا في حادث تصادم.

ولفتت الانتباه إلى وضع كبار الضباط قائمة بالخيارات للرد العسكري السريع، استعدادا للحصول على الضوء الأخضر لنشر قوات مشاة البحرية البريطانية على متن سفن بريطانية كانت تسير عبر مضيق هرمز لتكون بمثابة رادع لمزيد من العدوان.

وكشفت الصحف أن المسؤولين البريطانيين يشعرون بالحرج لعدم تمكنهم من حماية ناقلة تحمل العلم البريطاني، وتعرض رئيسة الوزراء للانتقاد لأنها تأخرت في الانضمام إلى التحالف البحري لحماية حرية النقل بالخليج العربي الذي دعت إليه الولايات المتحدة