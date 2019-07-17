اهتمامات الصحف العراقية الأربعاء



أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني لبغداد, منوهة بنتائج المباحثات التي أجراها مع المسؤولون في العراق لإيجاد حلول للقضايا العالقة بين بغداد واربيل وفق الدستور, بخاصة مايتعلق بملفات الموازنة والنفط والمناطق المتنازع عليها وفي المقدمة منها مدينة كركوك.

ونوهت الصحف بإعلان الحكومة عن بلوغ إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق 19 ألف ميغاواط, معتبرة ذلك رقما غير مسبوق، باعتباره يزيد عن انتاج العام الماضي بـ 4 آلاف ميغاواط .

وتطرقت صحف الاربعاء الى المباحثات التي اجراها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "فيدريكا موغريني" في بغداد , والتي تركزت حول إمكانية بناء شراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي.

كما تناولت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لبغداد, والمباحثات التي اجراها مع عدد من المسؤولين العراقيين, من بينهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي