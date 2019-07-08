اهتمامات الصحف المغربية الاثنين

تصدرت اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم، الحصلية الجديدة للضحايا المغاربة الذي سقطوا في القصف، الذي استهدف مركزًا للمهاجرين في تاجوراء شرق ليبيا.

في الشأن الليبي، تناقلت دعوة مجلس الأمن الدولي لأطراف النزاع في ليبيا، من أجل وقف عاجل لإطلاق النار، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع ضحايا المعارك حول طرابلس، إلى نحو ألف قتيل.

ولفتت الصحف اهتمامها لإعمال القمة الاستثنائية ال 12 للإتحاد الإفريقي التي انعقدت أمس، في نيامي عاصمة النيجر، وتمحورت بالأساس حول إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.وتابعت بوادر الإنفراج في الأزمة السودانية، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، والذي حضي بترحيب دولي، وإلى قرار قادة الاحتجاجات بالغاء الدعوة إلى عصيان مدني كان مقررًا في 14 يوليو الجاري.

وأخبرت عن حصيلة القصف الذي تعرضت له مناطق شمال غرب سوريا، من قبل قوات النظام، والذي راح ضحيته نحو 20 مدنيًا بينهم سبعة أطفال.وذكرت الصحف المغربية عن القلق الغربي من الطموحات النووية الإيرانية، بعد إعلان طهران أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم.