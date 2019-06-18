اهتمامات الصحف البريطانية الثلاثاء
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اهتمامات الصحف البريطانية الثلاثاء

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف البريطانية الثلاثاء

الصحف البريطانية
لندن - العرب اليوم

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بإعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة سترسل ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط تزايد التوتر مع إيران، الذي جاء لأغراض دفاعية للتعامل مع التهديدات الإيرانية.

وكشفت أن الولايات المتحدة حذرت إيران من الابتزاز النووي، وتأكيدها أنها لن تقبل بحصول طهران على القنبلة النووية.

ولفتت صحف الثلاثاء ، إلى أن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران في تشديد العقوبات الاقتصادية نجحت وأثبت فعاليتها، إذ تراجعت صادرات طهران، ودخل اقتصاد البلاد فترة كساد وتضخم بسبب سياساتها بالمنطقة.

وأبرزت تأكيد وزيرة الدولة البريطانية، هارييت بالدوين، أنه تم التوصل إلى قناعة بأن الاعتداءت ضد الناقلات عمل إيراني وأن بلادها مستعدة لضمان بقاء هذا الممر الحيوي الدولي مفتوحًا أمام السفن التجارية، وذلك تزامنًا مع الإعلان عن اجتماع لمسؤولين أمنيين بريطانيين لبحث ملف إيران.

ونقلت الصحف تحذير بريطانيا وألمانيا، إيران من تجاوز حدود مخزونات اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.

ونقلت أيضًا عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية القول: إن لندن تريد حلولا دبلوماسية لخفض التوتر مع إيران.

وأفادت بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قد تلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين التي ستعقد في اليابان.

ولفتت صحف بريطانيا، إلى وفاة الرئيس المصري السابق المعزول محمد مرسي إثر أزمة قلبية أثناء محاكمته، ودفنه في مقابر شمال شرق القاهرة.

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