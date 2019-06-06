اهتمامات الصحف الفلسطينية الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، مطالبة الاتحاد الأوروبي، السلطات الإسرائيلية بتعويض الفلسطينيين عن هدم مدارس ومبان مولها لهم.

وأولت خبر مصادقة ما تسمى "اللجنة للبنى التحتية القومية الإسرائيلية" على مشروع إقامة سلال هوائية الى حائط البراق في مدينة القدس المحتلة.

وأوردت صحف الثلاثاء ، إعلان المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، أن عقد الاجتماع الدوري الـ 50 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في القاهرة سيكون يومي 12 و 13 يونيو الجاري تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين".

ونشرت صحف فلسطين، خبر منع روسيا، صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين الحملة العسكرية، التي يشنّها النظام السوري في منطقة إدلب، وخشية الدول الغربية أن تؤدي إلى كارثة إنسانية.