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اهتمامات الصحف العراقية السبت

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف العراقية السبت

الصحف العراقية
بغداد - العرب اليوم

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم نتائج اللقاء الذي عقده الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس والذي تناول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي.
وتطرقت إلى دعوة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يرأسه رئيس الوزراء، لوزارتي الداخلية والخارجية بضرورة متابعة ملف المطلوبين للقضاء العراقي مع الشرطة الدولية "الانتربول" وتفعيل الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.
وتناولت آخر التطورات الأمنية في البلاد، مبرزة النتائج التي حققتها الحملة العسكرية الأخيرة لملاحقة ما تبقى من عناصر داعش الإرهابي في المثلث الصحراوي الواقع بين محافظات، نينوى، الأنبار، وصلاح الدين, والتي استمرت أربعة أيام.
وتطرقت صحف العراق اليوم إلى اتفاق العراق والأردن، على برنامج زمني لتنفيذ وإنجاز الربط الكهربائي بينهما في نهاية العام 2021.

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اهتمامات الصحف العراقية السبت اهتمامات الصحف العراقية السبت



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