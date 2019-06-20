اهتمامات الصحف البريطانية الخميس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتعزيز بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظًا لرئاسة الوزراء في بريطانيا خلفاً لتيريزا ماي.

وكشفت عن عودة اجتماع المجموعة الرباعية حول اليمن إلى لندن مجدداً خلال أيام، والتي ستبحث تحديد موعد نهائي لتنفيذ اتفاقية الحديدة، بعد ستة أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وغياب للتنفيذ باستثناء وقف إطلاق النار.

وأبرزت بريطانيا إحالة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد واستغلال السلطة والنفوذ، حيث رفضت المحكمة الفرنسية العليا الاستئناف الذي تقدم به ساركوزي، وقضت بأن يمثل أمام القضاء في الأشهر المقبلة.

وتناولت مباحثات أمير الكويت الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح مع الرئيس العراقي برهم صالح وكبار المسؤولين العراقيين، حول التطورات في منطقة الخليج العربي مع تصاعد حدة التوتر بعد استهداف ناقلات نفط في مضيق هرمز مؤخراً.

وتطرقت الصحف إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية ولقاءه زعيمها كيم لبحث قضايا نزع السلاح النووي وسبل تعزيز الشراكة، وبتقديم الصين دعماً اقتصادياً وإنسانياً لكوريا الشمالية.

وأشارت إلى تحذير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن هناك أكثر من 70 مليون نازح حول العالم العام الماضي جراء الحروب، وهو أكبر عدد تسجله المفوضية على مدى نحو 70 عاما.