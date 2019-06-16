اهتمامات الصحف التونسية الأحد

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتواصل الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة استعداداتها للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة التي ستجرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين, مشيرة إلى الجدل القائم داخل مجلس نواب الشعب التونسي بشأن تعديل قانون انتخابي قدم من أحد الكتل النيابية بالمجلس.

مغاربيًا.. تابعت الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل للأزمة في ليبيا، في ظل تواصل الاشتباكات حول العاصمة طرابلس بين الفرقاء الليبيين.

عربيًا.. كتبت صحف الأحد، أن الوضع الميداني في سوريا يشهد قصفًا ومعارك عنيفة بين قوات النظام السوري وحليفتها روسيا من جانب، وفصائل مسلحة من جهة أخرى بمحافظة إدلب.

وفي الشأن الفلسطيني.. تطرقت إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وإلى العراق.. نقلت صحف تونس، دعوة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، القوات الأمنية في بلاده إلى استمرار اليقظة وتكثيف الجهد الاستخباري وعدم السماح لعناصر تنظيم داعش الإرهابي بالتقاط أنفاسها.